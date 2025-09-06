"سرايا الجواد".. فصيل جديد يتبنى هجمات ضد قوات الأمن في الساحل السوري

وكالات

من جديد ووسط المشهد العسكري المعقد في سوريا، برز على الساحة اسم فصيل يطلق على نفسه "رجال النور – سرايا الجواد".

الفصيل، الذي أنشأ صفحة على "فيسبوك" في 2 أغسطس، نشر بيانين مصورين أعلن فيهما تنفيذ عمليات ضد قوات تابعة لحكومة دمشق.

في البيان الأول المصور بتاريخ 14 أغسطس، ظهر مصور الفيديو مؤكداً أن الهجوم استهدف سيارة تابعة للأمن العام، ونُفذ "ثأراً لأرواح الشهداء" حسب قوله. وفي الأول من سبتمبر، أصدرت "سرايا الجواد" بيانها الثاني، وهو تسجيل مصور يظهر استهدافًا جديدًا لموقع حكومي في المنطقة.



وعلى الرغم من أن التسجيل يظهر فقط ضوء الانفجار في الليل، فإن التعليق الصوتي المرافق يوضح أن العملية جاءت انتقامًا لـ"بشار ميهوب ورفاقه"، في إشارة إلى الحادثة التي وقعت أخيرًا في حي "الرادار" بمحافظة طرطوس.

وتداولت صفحات سورية خبر مقتل الشاب بشار ميهوب على يد مقاتل أجنبي، وقطع رأسه ثم وضعه على مقدمة السيارة، والتجول به في الحي، بينما نفت صفحات أخرى هذه الأنباء بعد أن نشرت وزارة الداخلية السورية صورًا قالت إنها تعود لـ"خلية إرهابية" ألقي القبض على أفرادها، ولم يتأكد حتى الآن ما إذا كان ميهوب من بينهم.

ويأتي ظهور "رجال النور – سرايا الجواد" بعد أشهر من اختفاء مقداد فتيحة، مؤسس "لواء درع الساحل"، الذي كان قد أعلن في فبراير الماضي عن تشكيله من بقايا القوات الخاصة في الجيش السوري المنحل، متوعداً الإدارة السورية الجديدة، وداعياً أبناء الطائفة العلوية للاحتفاظ بسلاحهم والانضمام إليه.