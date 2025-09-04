المكتب التجاري المصري يناقش فرص تنمية الصادرات الغذائية إلى ألمانيا

كتبت- دينا خالد:



نظم المكتب التجاري في برلين برئاسة الوزير المفوض التجاري مها زكريا ندوة حول "فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السوق الألماني"، وذلك استعدادًا للمشاركة المصرية المرتقبة في معرض "أنوجا Anuga" المقرر عقده بمدينة كولون بألمانيا خلال الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر.

جاء ذلك في إطار جهود جهاز التمثيل التجاري لتعزيز الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية، وبالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

واستعرض المكتب التجاري خلال الندوة أهم الملامح الخاصة بالسوق الألماني بوجه عام وسوق الصناعات الغذائية بوجه خاص، حيث تم تقديم عرض تفصيلي لعدد من السلع الغذائية الواعدة مثل العصائر، الخضر والفاكهة المجمدة، الأعشاب والتوابل، وصلصة الطماطم.

كما تم استعراض توصيات المكتب لزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الألماني، والتي سجلت نحو 102 مليون يورو في عام 2024 مقابل 89 مليون يورو في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 14.6%.

وقد أشاد المكتب بالإنجازات التي حققتها مصر في هذا المجال، حيث احتلت المرتبة الأولى بين مصدري الفراولة المجمدة إلى ألمانيا خلال الفترة من 2021 – 2024، كما تقدمت إلى المرتبة الثانية في صادرات الخرشوف المحفوظ عام 2024 بعد أن كانت في المرتبة الثالثة.

وأكد المكتب أن ألمانيا تُعد من أهم أسواق الاتحاد الأوروبي للصناعات الغذائية، نظرًا لضخامة عدد سكانها وارتفاع مستوى الدخل والمعيشة، مما يخلق طلبًا متزايدًا على المنتجات الغذائية المتنوعة، كما يتميز السوق الألماني بوجود جاليات متعددة الأصول "تركية، عربية، آسيوية، وشرق أوروبية"، بما يفتح المجال أمام المنتجات المرتبطة بالثقافات المختلفة.

كما أشار العرض إلى تزايد التوجه الاستهلاكي في ألمانيا نحو المنتجات الصحية والعضوية ذات القيمة الغذائية العالية، مع التأكيد على شدة المنافسة بالسوق الألماني وسيطرة المنتجات الأوروبية في إطار السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

وفي ختام الندوة، شدد المكتب على إمكانية تعزيز الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية عبر الارتقاء بجودة المنتج المصري، وتأهيل المزيد من المنتجين والمصدرين للتوافق مع متطلبات السوق الأوروبية عامة والألمانية خاصة، وكذلك العمل على تمييز المنتج المصري بما يضمن استدامة تواجده وصعوبة استبداله.

كما أكد المكتب أن معرض أنوجا يمثل فرصة هامة لفتح قنوات للتواصل مع المستوردين الألمان وإبرام تعاقدات تصديرية، مشيرًا إلى أنه سيوافي الشركات المصرية بالدراسة التسويقية التفصيلية التي أعدها بهذا الشأن.

وفي هذا السياق، فقد صرح عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري بأن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا بلغ نحو 5.4 مليار يورو خلال عام 2024 بالمقارنة بنحو 6.8 مليار يورو خلال عام 2023، بينما بلغت الصادرات المصرية نحو 1.5 مليار يورو في عام 2024 مقارنةً بـ 1.4 مليار يورو في عام 2023، مؤكدًا أن السوق الألماني لا يزال يتيح المزيد من الفرص أمام الصادرات المصرية لتحقيق معدلات نمو أعلى في المرحلة المقبلة.