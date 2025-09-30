تعيين تامر المهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي الجديد لشركة "وي"

استقبل اليوم عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبنى هلال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، وتامر المهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي الجديد للشركة، ومحمد نصر الدين الرئيس التنفيذي السابق للشركة.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، كان مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات قد عقد اجتماعًا صباح اليوم قام خلاله بالموافقة على تعيين تامر المهدي عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا للشركة، وذلك بعد توجيه الشكر لمحمد نصر الدين وقبول طلبه بالإعفاء من منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة.

وخلال اللقاء، أكد طلعت أن الشركة المصرية للاتصالات تضطلع بدور حيوي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمساهمتها الفاعلة في دفع الجهود الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي؛ وذلك من خلال تنفيذ مشروعات استراتيجية متنوعة تستهدف تعزيز الربط الدولي عبر شبكة واسعة من الكابلات البحرية، إلى جانب دعم البنية التحتية الرقمية المحلية من خلال مد كابلات الألياف الضوئية في كافة أنحاء الجمهورية، والمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها تطوير البنية التحتية الرقمية بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ماذا نعرف عن تامر المهدي؟

تم تعيين المهندس تامر المهدي في مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات ممثلا للحكومة المصرية في مارس 2025، بخبرة تزيد عن 30 عامًا.

ويشغل المهدي منصب مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "Trade Globe"، وشركة " Terrawaves Networks " منذ عام 2020، حيث يشرف على العمليات العالمية في مجال استشارات الاتصالات وتصميم الشبكات وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتشمل مسيرته المهنية العديد من المناصب القيادية التنفيذية في العديد من الشركات متعددة الجنسيات والشركات الاستثمارية في قطاعات مختلفة مثل الاتصالات، والتحول الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والعقارات، والتعدين، والخدمات المالية غير المصرفية.

ومن 2014 إلى 2019، شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا (OTMT)، حيث قام بقيادة عملية التحول الاستراتيجى والتنوع في قطاعات ومناطق متعددة، بما في ذلك أوروبا وجنوب آسيا والشرق الأوسط.

كما شغل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم تليكوم الجزائر (جيزي)، أكبر مشغل للهاتف المحمول في الجزائر وذلك خلال الفترة من 2008 إلى 2013.

وخلال فترة عمله في أوراسكوم تليكوم القابضة، شغل العديد من المناصب القيادية الرئيسية، بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا للمجموعة "2003-2008"، حيث أدار استثمارات بقيمة مليارات الدولارات وأطلق عمليات إطلاق الهاتف المحمول في كندا وبنغلاديش والعراق وكوريا الشمالية.

وفي بداية مسيرته المهنية، شغل المهدي مناصب قيادية في شركة "AT&T"، حيث أدار مشاريع ضخمة للبنية التحتية للاتصالات عبر شمال أفريقيا.

وحصل المهدي على درجة ماجستير في إدارة الأعمال الدولية من مدرسة ماستريخت للإدارة، والماجستير في إدارة المشاريع من جامعة جورج واشنطن، ودرجة الماجستير في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة ولاية كاليفورنيا، ودرجة بكالوريوس في نفس المجال من جامعة القاهرة.