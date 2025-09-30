كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الفول المعبأ، والدقيق، والزيت، والسكر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30-9-2025، بينما انخفضت أسعار الدواجن، واللحوم، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.52 جنيه، بزيادة 8 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 61.23 جنيه، بزيادة 1.61 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.79 جنيه، بزيادة 1.17 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 93.33 جنيه، بزيادة 2.17 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 37.14 جنيه، بزيادة 1.97 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.36 جنيه، بزيادة 35 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 67.9 جنيه، بزيادة 29 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.01 جنيه، بزيادة 37 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 110.92 جنيه، بزيادة 1.2 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 397.08 جنيه، بتراجع 7.14 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 94.03 جنيه، بتراجع 1.57 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.04 جنيه، بزيادة 56 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 52.31 جنيه، بتراجع 46 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 139.16 جنيه، بزيادة 23 قرشًا.

كيلو الجبن الرومي: 274.11 جنيه، بتراجع 4.96 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.02 جنيه، بتراجع 27 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 99.4 جنيه، بتراجع 4.52 جنيه.