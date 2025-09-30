إعلان

انخفاض البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

10:27 ص 30/09/2025

أسعار السمك اليوم

انخفض سعر السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30-9-2025، بينما ارتفعت أسعار المكرونة السويسي، والكابوريا، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 70 و72 جنيهًا، بتراجع 8 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 90 و190 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و170 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

أسعار الأسماك اليوم انخفاض البلطي أسعار المأكولات البحرية أسعار السمك سوق العبور لتجارة الجملة

