انخفاض البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم
كتبت- آية محمد:
انخفض سعر السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30-9-2025، بينما ارتفعت أسعار المكرونة السويسي، والكابوريا، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 70 و72 جنيهًا، بتراجع 8 جنيهات.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 90 و190 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و170 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.