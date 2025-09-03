إعلان

غرفة القاهرة تجتمع لتنظيم معرض أهلًا مدارس الرئيسي بمدينة نصر

04:40 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

الاجتماع

كتبت- دينا خالد:

عقدت لجنة المعارض اليوم الاربعاء، اجتماعًا موسعًا برئاسة اللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة، وجاء ذلك ضمن مواصلة غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري تكثيف جهودها لتنظيم معرض أهلًا مدارس الرئيسي بمدينة بالقاهرة.
وبحث خلال الاجتماع ترتيبات تنظيم هذا المعرض بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر والمُقرر افتتاحه الأسبوع المقبل، بحسب البيان.
وأضاف البيان، أنه عقب كل اجتماع ترفع اللجنة تقريرًا مفصلًا إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة.
وناقشت اللجنة الترتيبات شبه النهائية لتنظيم المعرض والشركات العارضة ، وسُبُل تسكين العارضين في القطاعات المختلفة.
وتابع البيان، أن اللجنة تضع حاليًا اللمسات الأخيرة لتنظيم المعرض من حيث التنظيم وتسكين العارضين والتشديد على التخفيضات وجودة السلع ، مع كتابة الأسعار قبل وبعد الخصم وتكون واضحة وصريحة للجميع.

غرفة القاهرة تنظيم معرض أهلًا مدارس مدينة نصر
