مبيعات محلية وعربية تهبط بمؤشرات البورصة بنهاية التعاملات

03:18 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

البورصة المصرية

كتبت- أمنية عاصم:





هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.12% عند مستوى 34761 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.


وانخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.27 %، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.61 %



وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 14.9مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 21.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 36.4 مليون جنيه.


وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 هبط بنسبة 0.01 % عند مستوى 35156 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

