"وول ستريت" تغلق على انخفاض بعد قرار ترامب بشأن الرسوم الجمركية

01:27 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

بورصة وول ستريت

كتبت- أمنية عاصم:

بدأت بورصة وول ستريت تعاملات سبتمبر على انخفاض حاد يوم الثلاثاء مع قيام المستثمرين بتقييم مستقبل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بعد أن قضت محكمة استئناف اتحادية بأن معظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها غير قانونية؛ ووفق تقرير منشور على وكالة رويترز.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 249.07 نقطة، أو 0.55%، ليصل إلى 45,295.81 نقطة، كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (.SPX) بمقدار 44.72 نقطة، أو 0.69%، ليصل إلى 6,415.54 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بمقدار 175.92 نقطة، أو 0.82%، ليصل إلى 21,279.63 نقطة.

وأضاف التقرير، أثار حكم محكمة الاستئناف قلق المستثمرين بعد عطلة عيد العمال الطويلة، حيث كان شهر سبتمبر عادة شهرًا ضعيفًا للأسهم.

وارتفع مؤشر التقلبات في بورصة شيكاغو (.VIX)، وهو مقياس الخوف في وول ستريت، لكن مؤشرات الأسهم الرئيسية أغلقت عند أسوأ مستوياتها خلال اليوم.

و تُظهر البيانات التي تعود إلى عقود مضت أن شهر سبتمبر، في المتوسط، هو أسوأ شهر للأسهم الأمريكية، ويستعد بعض المستثمرين لرحلة صعبة أخرى هذا العام.

وأضاف التقرير أنه علاوة على ذلك، يتطلع المستثمرون إلى رؤية تقرير الرواتب الشهري في الولايات المتحدة، المقرر صدوره يوم الجمعة، وما إذا كان النمو الضعيف للوظائف في الولايات المتحدة استمر للشهر الرابع في أغسطس.

بورصة وول ستريت الرسوم الجمركية انخفاض حاد دونالد ترامب
