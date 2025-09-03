إعلان

هل اندلع حريق جديد في سنترال رمسيس؟ مصدر مسؤول يوضح

01:24 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

أعمال تأهيل سنترال رمسيس

كتبت- آية محمد:

نفى مصدر مسؤول في الشركة المصرية للاتصالات ما تردد بشأن ظهور دخان أعلى مبنى سنترال رمسيس، مشيرًا إلى أن ما شاهده البعض صباح اليوم ليس سوى أتربة ناتجة عن أعمال الصيانة والتجديد بالمبنى.

وكانت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباء عن تصاعد أدخنة من المبنى مرجحين وقوع حريق جديد.

كان قد اندلع حريق في يوليو الماضي بإحدى غرف الأجهزة داخل السنترال، مما أدى وقتها إلى تأثر عدد من الخدمات، منها الإنترنت، والمحمول، والطوارئ، والخدمات البنكية إلى جانب خدمات أخرى.

سنترال رمسيس حريق سنترال رمسيس الشركة المصرية للاتصالات
