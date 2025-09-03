كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب في مصر بنحو 44 جنيهًا، ببداية تعاملات الأربعاء 3-9-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3192 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4104 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4788 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 عند 5472 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 38300 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 54720 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 170179 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 273600 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.06 % إلى نحو 3531 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.