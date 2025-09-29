التفاصيل الكاملة للاستعلام وسداد رسوم "الموبايل" عبر تطبيق "تليفوني"

في إطار تنظيم سوق الهواتف المحمولة والحد من التهريب، دشن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق "تليفوني" الذي يتيح للمواطنين سداد الرسوم المستحقة على أجهزتهم أو الاستعلام عنها بسهولة، وذلك من خلال خطوات بسيطة ووسائل دفع متنوعة تناسب جميع المستخدمين.

وكانت وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأت في شهر يناير 2025 في تطبيق رسوم جمركية بنسبة 37.5% من قيمة الهاتف المستورد.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات سداد الرسوم الجمركية عبر تطبيق "تليفوني" وطرق الدفع بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عن الرسوم:

خطوات سداد الرسوم عبر تطبيق "تليفوني":

1- تحميل تطبيق "تليفوني" عبر متجر"Google Play" للأندرويد، أو "App Store" للآيفون.

2- تسجيل البيانات الشخصية لإنشاء حساب على التطبيق "مثل جواز السفر ورقم الهاتف المحمول".

3- اختيار خدمة "سداد رسوم جهاز".

4- إدخال رقم "IMEI" الخاص بالجهاز المراد تسجيله.

5- اختيار وسيلة الدفع المناسبة.

طرق الدفع المتاحة:

1- الكروت البنكية لجميع البنوك.

2- شبكة "خدماتي".

3- كارت "ميزة".

4- المحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات.

5- الدفع المباشر من خلال فروع بعض البنوك "البنك الأهلي المصري، والمصرف المتحد، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات".

خطوات الاستعلام عن طريق التطبيق:

1- تحميل تطبيق "تليفوني" من متجر"Google Play" للأندرويد، أو "App Store" للآيفون.

2- فتح التطبيق وإدخال رقم المحمول التسلسلي"IMEI" في الخانة المخصصة.

3- الضغط على زر "استعلام" لتظهر النتيجة التي توضح إذا ما كانت هناك رسوم مستحقة على الهاتف أم لا.

ويمكن الحصول على رقم "IMEI" الخاص بالجهاز عن طريق طلب الكود #06#*، أو من خلال العلبة الخاصة بالهاتف.

