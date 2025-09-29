كتبت – دينا كرم:

سجلت أسعار الذهب في مصر، اليوم الاثنين، مستوى قياسيًا غير مسبوق، حيث قفز سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلي – إلى نحو 5125 جنيهًا للجرام، مدعومًا بالصعود القياسي لأسعار المعدن عالميًا، بعد ارتفاع الأوقية بنسبة 1.78% لتسجل حوالي 3826 دولارًا، حتى وقت كتابة هذا التقرير.

أسباب الارتفاع

وقال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن التطورات السياسية والمالية في الولايات المتحدة تُعد عاملًا رئيسيًا وراء صعود الأسعار، خاصة مع المخاوف المتزايدة من إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية في حال تعثّر تمرير قانون الموازنة.

وأوضح منيب أن هذه الأزمة ليست الأولى من نوعها، فقد شهدت الولايات المتحدة إغلاقًا حكوميًا مماثلًا في عام 2018 بسبب خلافات حول تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، وهو ما تسبب حينها في شلل إداري واقتصادي استمر أكثر من 30 يومًا.

وأشار إلى أن زيادة عجز الموازنة سيؤثر سلبًا على قوة الدولار، ما يزيد من الإقبال على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، وهو ما يؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعاره عالميًا، ويؤثر بدوره على السوق المحلي، نظرًا لارتباط الذهب المصري بحركة البورصات العالمية.

توقعات باستمرار الارتفاع

من جانبه، قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، إن أسعار الذهب في السوق المحلية مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي والاضطرابات الجيوسياسية على مستوى العالم، وهو ما يدعم صعود الأسعار في البورصات العالمية، وينعكس مباشرة على السوق المحلي.

وأضاف ميلاد أن هذه المستويات القياسية ليست مفاجئة، إذ كانت التوقعات منذ بداية العام تشير إلى أن الذهب سيحقق أرقامًا غير مسبوقة.

وأكد أنه لا توجد مؤشرات حاليًا على تراجع قريب للأسعار، ناصحًا من يرغب في الشراء والاحتفاظ بالذهب لفترة طويلة بعدم التردد.

واتفق نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق، مع هذا الطرح، مؤكدًا لـ"مصراوي" أن أسعار الذهب مرشحة للاستمرار في الارتفاع حتى نهاية العام، حيث لا توجد بوادر على تراجع في الفترة الحالية.

تحركات الأسواق العالمية

قالت مؤسسة "جولد بيليون" المتخصصة في شؤون الذهب، في تقريرها الصادر اليوم، إن المستثمرين يتجهون بكثافة نحو الذهب مع تصاعد المخاوف من إغلاق الحكومة الأمريكية، إلى جانب تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، استنادًا إلى بيانات التضخم الأخيرة.

وأضافت المؤسسة أن الذهب حظي بدعم إضافي جراء تراجع الدولار، بالإضافة إلى مخاوف من تأجيل صدور بيانات التوظيف الأمريكية إذا استمرت أزمة الموازنة دون حسم.

ووفقًا لبيانات "جولد بيليون"، افتتح الذهب عيار 21 تعاملات اليوم عند 5115 جنيهًا للجرام، واستقر عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير، بعدما أغلق أمس عند 5075 جنيهًا للجرام.

وترى المؤسسة أن المستويات التاريخية التي يسجلها الذهب محليًا تعكس مباشرة الأداء الإيجابي القوي لسعر الأونصة عالميًا، خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية دون تغييرات مؤثرة.

وأكدت أن استمرار الارتفاعات العالمية يُبقي الباب مفتوحًا أمام الذهب المحلي لتسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الفترة المقبلة.

