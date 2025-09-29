كتبت- آية محمد:

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي يهدف إلى خدمة المواطن وتمكين المجتمع الأهلي لتكريس رؤية أن الإبداع البشري والتقدم التكنولوجي سيظلان الركيزتان الأساسيتان لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

وأضاف أن إطلاق صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة على الابتكار والتكنولوجيا يفتح آفاقا جديدة في مسار مصر الرقمية؛ حيث تتوج جهود التضامن الاجتماعي بالتمكين التكنولوجي لبناء حاضرًا أكثر شمولًا واستدامة.

ووفقًا لبيان الوزارة اليوم، يأتي ذلك ذلك في كلمة الوزير خلال فعاليات حفل إطلاق صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وافتتاح المؤتمر السنوي الأول للصندوق الذي يعقد هذا العام تحت شعار "نحو بيئة داعمة وممكنة لمؤسسات العمل الأهلي الناشئة".

وأشار طلعت إلى أن تقارير وتوصيات الأمم المتحدة تؤكد أن دمج التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي المسؤول في عمل منظمات المجتمع المدني أصبح ضرورة لتعزيز الشفافية وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها بكفاءة ويسر، وتمكين الجمعيات من قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي بموضوعية، وتطوير حلول ابتكارية تخدم أهداف التنمية المستدامة والشمول الاجتماعي الأمر الذي يعزز التوجه العالمي وفي قلبه جهود مصر نحو تطويع التكنولوجيا في عمل المجتمع الأهلي حيث تتلاقى قيم التضامن بحداثة التكنولوجيا.

وأضاف طلعت أن صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية يعد بمثابة دفعة جادة لهذا النوع من الابتكار في مصر؛ مشيرًا إلى المشروع الوطني للتطوير المؤسسي الرقمي للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية الذي تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون الوثيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ليكون ركيزة أساسية في بناء مجتمع أهلي رقمي منتج ومستدام قادر على استيعاب التطورات التكنولوجية وتوظيفها في خدمة التنمية.

وذكر طلعت أنه يتم تنفيذ حزمة متكاملة من مشروعات التحول الرقمي بالتعاون بين الوزارتين بهدف تيسير وصول خدمات وزارة التضامن الاجتماعي إلى المواطنين بيسر وشفافية، والمساهمة في عملية إدارة البيانات بفاعلية وحوكمة مع الاستجابة السريعة لتطلعات المواطنين.

وأوضح أن هذه المشروعات تتضمن ميكنة دور الرعاية والحضانات عبر منصات رقمية تسهل الإجراءات، بالإضافة إلى إطلاق منظومة موحدة للشكاوى متكاملة مع منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء لتلقي الشكاوى والاستفسارات من المواطنين والمؤسسات الأهلية بما يضمن سرعة الاستجابة، إلى جانب تطوير المنصة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي وتزويدها بمحتوى تفاعلي يبرز الخدمات والأنشطة الثرية للوزارة؛ مضيفًا أنه يتم العمل حاليا على بناء منظومة رقمية لتعزيز حوكمة برامج الحماية الاجتماعية.