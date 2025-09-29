قفزة في صادرات مصر إلى الإمارات بـ 141.2% خلال أول 7 أشهر من 2025

شهدت صادرات مصر إلى الإمارات ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 141.2% خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي، لتصل إلى 4.1 مليار دولار في الفترة من يناير حتى يوليو 2025، مقارنة بـ 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.

وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة الواردات المصرية من الإمارات إلى مصر بنسبة 13.3% خلال نفس الفترة، حيث بلغت 1.3 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأظهرت بيانات الجهاز ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات بنحو 71% خلال أول 7 أشهر من العام الحالي إلى 5.4 مليار دولار من يناير حتى يوليو 2025 مقابل 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024.

الاستثمارات

زادت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر بنحو 4.8% خلال النصف الأول من العام المالي الماضي إلى 2.2 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المال 2023/2024.

بينما ارتفعت الاستثمارات المصرية في الإمارات بنحو 21.7% خلال النصف الأول من العام المالي الماضي إلى 750.1 مليون دولار مقابل 616.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2023/2024.