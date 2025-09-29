إعلان

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

09:23 ص 29/09/2025

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الاثنين 29-9-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 عند 3374 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 نحو 4338 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5060 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 5783 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب نحو 40480 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 57830 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 179851 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 289150 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.55 % إلى نحو 3818 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.


