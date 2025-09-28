أوضح إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن البورصة تعمل على تعزيز متطلبات الإفصاح والحوكمة والشفافية للشركات المقيدة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتشجيعها على الالتزام بمعايير الاستدامة وإعداد تقارير الإفصاح ذات الصلة.

وبحسب البيان المرسل اليوم، جاء ذلك خلال مشاركة رئيس البورصة المصرية في فعاليات المؤتمر المهني الدولي الثاني عشر لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، والذي انعقد هذا العام تحت عنوان: الاستدامة، الشفافية المالية، التحول الرقمي ... تنمية اقتصادية".

وأشار إلى أن البورصة قطعت شوطًا كبيرًا في مجال رقمنة الأعمال وتطوير البنية التكنولوجية، من خلال إطلاق منصات تداول وتطبيقات رقمية تُمكّن الأفراد، وخاصة الشباب، من الوصول بسهولة إلى السوق، فضلاً عن تطوير آليات التداول والتسوية باستخدام أحدث التقنيات لدعم الشمول المالي والرقمي.

في مجال الاستدامة:

استعرض عزام، ما تحقق من خطوات في هذا الملف، وفي مقدمتها إطلاق أول سوق كربون طوعي في مصر وأفريقيا – الذي أصبح يُعرف بـ "بورصة المناخ المصرية" - ليكون نافذة عالمية ومركزًا إقليميًا للتمويل المستدام. وقد تم حتى الآن تسجيل 34 مشروعًا لخفض الانبعاثات من خمس دول، وإصدار نحو 170 ألف شهادة كربون قابلة للتداول. كما شدد على أهمية رفع الوعي، مشيرًا إلى أن البورصة قدمت نحو 700 ساعة تدريبية متخصصة شارك فيها أكثر من 3000 متدرب مهني يمثلون 500 شركة، إلى جانب أكثر من 5000 طالب جامعي.

في مجال الشفافية:

أكد رئيس البورصة، أن الإفصاح الفعّال يمثل حجر الزاوية لتحقيق عدالة السوق وتقليص فجوة المعلومات بين المستثمرين. وأوضح أن عدد الشركات التي أفصحت بالفعل عن قوائمها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 بلغ (206) شركة من إجمالي (236) شركة مقيدة. كما أشار إلى أن 201 شركة من أصل 234 شركة التزمت بتقديم تقارير الاستدامة (ESG)، فيما قدمت 113 شركة من أصل 124 تقرير (TCFD)، مع مراعاة الشركات التي لم تنتهِ بعد مهلة تقديم قوائمها المالية.

في مجال التحول الرقمي:

أوضح عزام، أن البورصة المصرية تعاقدت مع شركة «ناسداك» لتطوير نظام تداول جديد يُعد من بين الأفضل عالميًا، ومن المنتظر تشغيله في النصف الثاني من عام 2026، حيث سيدعم تداول كل من الأسهم، أدوات الدخل الثابت، المشتقات المالية، وشهادات الكربون.

وكما أشار إلى تطوير نظام الإفصاح الإلكتروني (ODS) وتحديثه ليتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، موضحًا أنه أصبح متاحًا للشركات المقيدة منذ نوفمبر 2024. كذلك، أطلقت البورصة تطبيق "EGX" الذي يتيح بيانات السوق للجمهور، وقد بلغ عدد مرات تحميله نحو 11 ألف مرة.