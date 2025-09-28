انخفضت أسعار البطاطس، والطماطم، والخيار البلدي، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الأحد 28-9-2025، بينما ارتفعت أسعار الكوسة، والباذنجان والفلفل الحامي البلدي، والخيار الصوب، والكانتلوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 8.5 و15.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و12 جنيهًا، يتراجع جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8.5 و11.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 11 جنيهات و17 جنيهًا، بزبادة جنيه.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و45 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بنراجع جنيهين.

التفاح المصري يتراوح بين 25 و45 جنيهًا.