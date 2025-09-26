إعلان

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- آية محمد:

10:44 ص 26/09/2025

بورصة الدواجن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع متوسط أسعار الفراخ الحية خلال تعاملات اليوم الجمعة 26-9-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 95.86 جنيه، بزيادة 68 قرشًا، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 75.25 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 115.26 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الفراخ أسعار كيلو الدواجن بوابة الأسعار المحلية سعر كيلو الدواجن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الصحة: 8 حالات وفاة و35 مصابًا في حريق مصنع ملابس بالمحلة
لأول مرة.. تحقيق إسرائيلي يعترف: أشرف مروان كان رأس حربة مصر لخداعنا