ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الخميس 25-9-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3370 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4332 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5055 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5777 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 40440 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 57770 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 179664 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 288850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.42 % إلى نحو 3751 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.