تابعة "لأسيك للتعدين" تخضع للفحص النافي للجهالة من مستثمر أجنبي

كتبت- أمنية عاصم:

11:57 ص 25/09/2025

شركة أسيك للتعدين

أعلنت شركة اسيك للتعدين " اسكوم " أنها وقعت اتفاقاً لمنح أحد المستثمرين الأجانب المحتملين الحق في إجراء فحص نافي للجهالة على شركة جلاسروك للعزل -شركة تابعة -.

وبحسب البيان المرسل للبورصة اليوم، فإن هذا الاتفاق يأتي لتقييم إمكانية تقديم عرضًا لشراء كامل أسهم شركة جلاسروك للعزل.

وأكدت الشركة، بأنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن أي عملية استحواذ، ولا يوجد أي التزام بتنفيذ الصفقة حتى تاريخه.

وأوضحت الشركة، أن تنفيذ الصفقة خاضع لقيام المشتري المرتقب بإجراء فحص قانوني ومالي وفني وضريبي نافي للجهالة على شركة جلا سروك، بالإضافة إلى الاتفاق على الشروط التجارية والمالية، والتوقيع على العقود النهائية، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.


