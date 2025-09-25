انخفاض أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم



انخفضت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم



سعر الريال السعودي: 12.78 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.



سعر الدرهم الإماراتي: 13.09 جنيه للشراء، و 13.13 جنيه للبيع.



سعر الدينار البحرينى: 126.34 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و127.93 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.



سعر الريال القطري: 12.21 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و 13.25 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.



سعر الدينار الأردنى: 67.38 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و 68.12 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.



سعر الدينار الكويتى: 157.21 جنيه للشراء، و 158.31 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.











