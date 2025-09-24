كتبت- دينا كرم:

أجرى كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مساء اليوم، زيارة مفاجئة لمقر الشركة الفرعونية للبترول بالقاهرة، لمتابعة تطورات أعمال وإنتاج الشركة من مناطق امتيازها بالبحر المتوسط لإنتاج الغاز الطبيعي، وذلك في إطار الشراكة مع شركة BP.

وخلال الزيارة، وفق بيان للوزارة اليوم، عقد الوزير اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع حسام زكي، رئيس الشركة، وفريق عمل حقول حابي ببورسعيد، تابع خلاله مؤشرات الإنتاج الحالية وخطط وبرامج الحفر وإجراءات السلامة المطبقة في الحقول.

وأشار الوزير لجهود العاملين في الشركة الفرعونية و شركات الإنتاج كافة، التي ساهمت في رفع معدلات إنتاج الغاز والبترول منذ الشهر الماضي إلي مستويات متصاعدة تدريجياً ، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في تقليل أعباء فاتورة الاستيراد .

كما أكد بدوي علي أهمية الاستثمار في العنصر البشري في قطاع البترول، سواء من خلال برامج التدريب المستمرة أو من خلال الالتزام الصارم بمنظومة السلامة والصحة المهنية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل علي تطوير منظومة تنمية الكوادر البشرية في جميع شركات القطاع دون استثناء.