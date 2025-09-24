ارتفعت أسعار الزيت، والعدس، والدواجن، والبيض، والحديد، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24-9-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

