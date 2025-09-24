إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع العدس والحديد والذهب

كتب- أحمد الخطيب:

01:04 م 24/09/2025

ارتفعت أسعار الزيت، والعدس، والدواجن، والبيض، والحديد، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24-9-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

17 جنيها لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع العدس والزيت.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأربعاء

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

