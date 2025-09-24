ارتفعت أسعار العدس، الزيت، والدواجن، والجبن الأبيض والرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24-9-2025، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.35 جنيه، بزيادة 33 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 60.51 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.7 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 91.81 جنيه، بزيادة 41 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 35.46 جنيه، بتراجع 52 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.56 جنيه، بتراجع 15 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 68.37 جنيه، بزيادة 1.65 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.41 جنيه، بتراجع 14 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 110.55 جنيه، بزيادة 1.47 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 403.18 جنيه، بتراجع 68 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 95.19 جنيه، بزيادة 1.28 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.55 جنيه، بزيادة 7 قروش.

كيلو الفول السائب: 52.16 جنيه، بزيادة 54 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 135.44 جنيه، بزيادة 1.68 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 274.72 جنيه، بزيادة 1.18 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.54 جنيه، بزيادة 44 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 104.5 جنيه، بتراجع 3.27 جنيه.