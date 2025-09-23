سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 23 سبتمبر 2025

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 5798 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5841 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5110 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4380 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 40880 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.