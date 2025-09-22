الإحصاء: انخفاض أعداد العاملين الأجانب بالقطاع الحكومي بنسبة 20.9%

كتبت- دينا خالد:

انخفض عـدد العـاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام إلى 774 أجنبي عام 2024 مقابل 978 أجنبي عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 20.9%.

وبحسب الجـهـاز المركزي للـتعـبئـة الـعـامـة والإحصـاء الـيـوم الاثنين، تطور أعداد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام خلال الفترة ( 2020 - 2024) كالتالي:

بلغ عدد الذكور العاملين الأجانب في القطاع الحكومي و القطاع العام 721 أجنبي بنسبة 93.2%، في حين بلغ عدد الإناث 53 أجـنبية بنسبة قدرها 6.8% عام 2024.

وتمثل الدول الأوروبيـة العدد الأكبر مــن إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام عـام 2024 حـيث بلغ 315 أجنبي بنسبة قدرها 40.7%، تليهـا الـدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 155 أجنبـي بنسبة قدرها 20.0%.

بينما تمثل الدول الإقيانوسية (استراليا ـ نيوزيلاندا) أقل الأعداد حـيث بلـغ عددهم 16 أجنبي فـقط بنسبة قدرها 2.1%.

ويمثل الأجانب الحاصلين على مؤهل جامعي العدد الأكبر حيث بلغ 386 أجنبي بنسبة قدرها 49.9% ، يليهم الحاصلين على مؤهل أعلى من الجامعي بعدد 221 أجنبي بنسبة قدرها 28.6%.

يمثل الأخصائيـون (أصحاب المهن العلمية) العدد الأكبر حيث بلغ 504 أجنبي بنسبة قدرها 65.1% يليهم كبار المسئولين والمديرين بعدد 112 أجنبي بنسبة قدرها 14.5%، يليها الفنيون ومساعدو الأخصائيون حيث بلغ عددهم 45 أجنبي بنسبة قدرها 5.8% من إجمالي عدد الأجانب.

ويمثل العـاملين الأجانب بالهيئات العامة العدد الأكبر حيث بلـغ عددهم 325 أجنبي بنسبة قدرها 42.0% يليهم العـاملين الأجانب بالقطاع العام/الأعمال العام بعدد 270 أجنبي بنسبة قدرها 34.9 %.

وبلغ عـدد الأجانب الذين قاموا بتجديد التعاقد للعمل في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام 615 أجنبي بنسبة قدرها 79.5%، في حين بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة 159 بنسبة قدرها 20.5% عام 2024.