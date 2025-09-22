إعلان

لتنفيذ مشروعات بـ 14 مليار دولار.. OCI Global"" وأوراسكوم كونستراكشون يسعيان إلى اندماج استراتيجي

10:48 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025

البورصة المصرية

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركتا OCI Global وأوراسكوم كونستراكشون أنهم يسعيان إلى الاندماج لعمل منصة للبنية التحتية والاستثمار مقرها في أبو ظبي تهدف التوسيع في الاستثمار في البنية التحتية عالمياً.

وبحسب الإفصاح المرسل للبورصة، فإن الشركة المندمجة ستقدم المزايا التالية أولها قدرات مكملة هذا الاندماج سوف يجمع بين قدرات أوراسكوم كونستراكشون التنفيذية - والمدعمة بمشروعات تحت التنفيذ بقيمة 14 مليار دولار أمريكي.

وتعد الميزة الثانية ممثلة في الملاءة المالية القوية حيث سيُوحد هذا الاندماج الموارد المالية للشركتين وقدراتهما التمويلية، وسيرفع القدرة على الاستثمار في فرص البنية التحتية الضخمة من خلال طرق متعددة.

وكما أن الميزة الثالثة تتمثل في سجل حافل في قطاع البنية التحتية ستقدم الشركة المندمجة منصة عالمية متنوعة تتيح الاستفادة من ريادة أوراسكوم كونستراكشون في قطاع البنية التحتية والاستثمار، وذلك يشمل مراكز البيانات في الولايات الأمريكية والمطارات والنقل والطاقة والمياه.

