مصفاة "سام" الأولى في مصر المعتمدة دوليًا.. تضع الذهب المصري في الصفوف

كتبت- دينا كرم:

تفقد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مواقع تسهيلات انتاج الغاز الطبيعي التابعة لشركة شمال سيناء للبترول بالبحر المتوسط، حيث تابع تشغيل آبار مشروع المرحلة الثالثة "ب" بعد وضعها على خريطة الإنتاج بنجاح بإجمالي 34 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وذلك ضمن مشروعات المحور الأول من استراتيجية الوزارة .

ووفق بيان الوزارة اليوم فإن الوزير قام بجولة علي متن منصة الانتاج البحرية كما تفقد التسهيلات البرية لمعالجة إنتاج الغاز.

كما تابع مع قيادات الشركة و فرق العمل الموقف التشغيلي للآبار الجديدة على خريطة الإنتاج باستثمارات 67 مليون دولار، بما ساهم في زيادة إجمالي إنتاج الشركة إلى نحو 60 مليون قدم مكعب يومياً، كما اطلع علي موقف الإعداد لتنفيذ المرحلة الرابعة لإنتاج الغاز باستثمارات 105 مليون دولار .

وأكد الوزير خلال الجولة أن إضافة آبار جديدة للإنتاج يعكس نجاح استراتيجية قطاع البترول في التوسع التدريجي بالإنتاج المحلي، بما يسهم في تأمين احتياجات السوق المحلى من الغاز الطبيعي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

ولفت إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة اوجه الدعم للإسراع بالمرحلة الجديدة المخطط تنفيذها لزيادة الإنتاج.

يُشار الي أن حقول إنتاج شركة شمال سيناء للبترول تمثل استثمار مشترك بين قطاع البترول وشركات برينكو المملوكة للشركة القابضة المصرية الكويتية .