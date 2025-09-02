لأول مرة منذ الثورة.. أحمد عز يترشح لانتخابات الصناعات المعدنية

كتبت- دينا خالد:

قال مصدر مطلع بغرفة الصناعات المعدنية، إن رجل الأعمال أحمد عز، صاحب مصانع حديد عز، تقدم رسميا بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس إدارة الغرفة، والمقرر انعقادها 29 أكتوبر المقبل.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن عدد المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الغرفة وصل عددهم نحو 21 مرشح حتى الآن.

وأشار المصدر، إلى أن من أبرز المرشحين هم رجال صناعة الحديد، ويأتي من بينهم أيمن العشري صاحب مصانع العشري للحديد والصلب، وحسن المراكبي صاحب مصانع المراكبي، ومحمد الجارحي صاحب مصانع الجارحي للحديد والصلب.