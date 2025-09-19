كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الفول المعبأ، والزيت، والعدس، واللحوم، والجبن الرومي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 19-9-2025، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والفول السائب، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.44 جنيه، بزيادة 19 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 59.97 جنيه، بتراجع 1.74 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.76 جنيه، بتراجع 26 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 91.79 جنيه، بتراجع 1.85 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.57 جنيه، بتراجع 6 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.53 جنيه، بتراجع 27 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 66.63 جنيه، بتراجع 1.21 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.51 جنيه، بتراجع 3 قروش.

لتر زيت الذرة: 109.18 جنيه، بتراجع 1.61 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 400.8 جنيه، بتراجع 3.7 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 94.72 جنيه، بزيادة 1.4 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.27 جنيه، بتراجع 31 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 52.86 جنيه، بزيادة جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 137.15 جنيه، بزيادة 48 قرشًا.

كيلو الجبن الرومي: 273.7 جنيه، بتراجع جنيهين.

كيلو اللبن السائب: 31.71 جنيه، بتراجع 19 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 99.72 جنيه، بتراجع 1.39 جنيه.