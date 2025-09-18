إعلان

ارتفع في 9 بنوك.. سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الخميس

04:12 م الخميس 18 سبتمبر 2025

دولارات - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الخطيب:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025، بقيمة تتراوح بين قرش و6 قروش، بينما تراجع في بنك التعمير والإسكان، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.


أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم


البنك الأهلي المصري: 48.14 جنيه للشراء، و48.24 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.


بنك مصر: 48.13 جنيه للشراء، و48.23 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.


بنك القاهرة: 48.14 جنيه للشراء، و48.24 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.


البنك التجاري الدولي: 48.14 جنيه للشراء، و48.24 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع


بنك البركة: 48.13 جنيه للشراء، و48.23 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.


بنك قناة السويس: 48.14 جنيه للشراء، و48.24 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.


بنك كريدي أجريكول: 48.13 جنيهًا للشراء، و48.23 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.


بنك الإسكندرية: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.


بنك التعمير والإسكان: 48.09 جنيه للشراء، و48.19 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.14 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و48.23 جنيه للبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الدولار سعر الدولار بنك التعمير والإسكان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون