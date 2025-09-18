وزير الاستثمار: 900 مليون يورو الاستثمارات الإسبانية بمصر

كتبت- منال المصري:

قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا بلغ نحو 3.1 مليار دولار خلال العام الماضي.

وأوضح خلال منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، أن الاستثمارات الإسبانية في مصر وصلت إلى حوالي 900 مليون يورو.

وأضاف أن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة هذه الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، بما يفتح آفاقًا جديدة تعكس قوة العلاقات السياسية والاستراتيجية بين البلدين.

وتطرق الوزير إلى الطفرة التنموية التي شهدتها مصر خلال العقد الماضي، حيث شهدت البلاد تطويرًا ضخمًا في البنية التحتية من طرق وموانئ ومطارات، إلى جانب مشروعات نقل نوعية مثل المونوريل، القطار الكهربائي السريع، ومترو الأنفاق.

كما شهدت مصر توسعًا كبيرًا في مشروعات الطاقة والمياه، وهو ما جعلها مركزًا إقليميًا واعدًا للتجارة والاستثمار وجسرًا يربط إفريقيا بالشرق الأوسط وأوروبا.

وأوضح أن الحكومة وضعت هدفًا طموحًا يتمثل في أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين، مع إتاحة دور محوري للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية.

وحدد الوزير عددًا من القطاعات الواعدة التي تمثل أولوية للتعاون مع الجانب الإسباني، تشمل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، المياه والتحلية، والنقل والسكك الحديدية، والزراعة والصناعات الغذائية، السياحة، الخدمات اللوجستية، والاقتصاد الرقمي.

وأكد أن تكامل الموارد المصرية الاستثنائية مع الخبرة الإسبانية الرائدة في هذه المجالات يفتح المجال أمام شراكات متوازنة ومستدامة.