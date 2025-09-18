كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 37 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الخميس 18-9-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3293 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4234 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4940 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5645 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 39520 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 56450 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 175559 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 282250 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.33% إلى نحو 3671 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.