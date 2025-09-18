ملك أسبانيا: 60 شركة إسبانية تعمل في مصر لدعم التنمية

كتبت- منال المصري:

تصوير- هاني رجب:

أكد الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا أن العلاقات الاقتصادية بين القاهرة ومدريد تترسخ بشكل متزايد، حيث أكثر من 60 شركة إسبانية مستقرة في مصر وتلعب دورًا مهمًا في دعم التنمية الاقتصادية من خلال خبراتها وابتكاراتها.

وأشار ملك إسبانيا خلال كلمته بمنتدى الاعمال المصري الإسباني بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هذه الشركات ساهمت في مشروعات كبرى بمصر مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومترو القاهرة، ونفق الإسماعيلية، وشبكة القطارات فائقة السرعة، ومحطات معالجة المياه، فضلًا عن مشروع المتحف المصري الكبير الذي يعد أيقونة ثقافية وسياحية جديدة.

وأوضح الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، أن هذه الشراكات تحقق قيمة مضافة في قطاعات استراتيجية مثل المياه والطاقة والنقل والسياحة، بما يعود بالنفع على الشعبين.