بعد قرار الفيدرالي.. الذهب يخالف التوقعات ويهبط ببداية تعاملات الخميس

09:34 ص الخميس 18 سبتمبر 2025

سعر الذهب

كتب- أحمد الخطيب:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 37 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الخميس 18-9-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3268 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4202 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4903 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5603 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 39224 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 56030 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 174253 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 280150 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.17 % إلى نحو 3653 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

