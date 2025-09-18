

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 18-9-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن عاد سعره للارتفاع بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب في مصر عاد للارتفاع بنحو 5 جنيهات بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 17-9-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5603 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4903 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4202 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3269 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2335 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 174269 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 39220 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.28 % إلى نحو 3679 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.