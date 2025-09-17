إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 17سبتمبر 2025

03:08 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

سعر الذهب

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 5614 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5654 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4947 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4240 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 39578 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.


سعر الذهب سعر الجنيه الذهب
