كتب- أحمد الخطيب:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بمنتصف تعاملات الأربعاء 17-9-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

تكتم الأسواق العالمية أنفاسها ترقبا لقرار الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- لقرار حسم سعر الفائدة على الدولار في سادس اجتماع له خلال 2025 اليوم الأربعاء وسط زيادة التوقعات بخفض الفائدة لأول مرة منذ 9 أشهر.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3290 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4230 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4935 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5640 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 39480 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 56400 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 175404 جنيهًات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 282000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.66 % إلى نحو 3665 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.