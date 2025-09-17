بروتوكول بين جهاز الإحصاء والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

كتبت- منال المصري:

وقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم بروتوكول تعاون مشترك مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بهدف تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية وبناء قواعد بيانات مشتركة تدعم التخطيط السليم وصناعة القرار المبني على الأدلة.

ويؤكد هذا البروتوكول، وفق بيان الجهاز اليوم، المكانة الاستراتيجية للجهاز باعتباره المرجعية الوطنية للبيانات، الذي يوفر مؤشرات شاملة تغطي مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يمكن مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من صياغة مبادرات تنموية أكثر دقة وفاعلية.

كما يتيح التعاون مع التحالف الوطني – خاصة في مبادراته التنموية الكبرى في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم – تحديد الفئات المستهدفة على نحو علمي، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحسن مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.

ويأتي هذا التعاون ليعكس حرص الجهاز على تعبئة الجهود الوطنية وتوظيف الثروة المعلوماتية التي ينتجها، في خدمة العمل الأهلي والتنموي، وترسيخ ثقافة الاعتماد على البيانات والمعرفة كركيزة أساسية لتحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة.

وهذه الشراكة على قناعة الجهاز الراسخة بأن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لا يمكن أن يتم إلا بتكامل الجهود وتوحيد الرؤى، ووضع المواطن المصري في قلب أولويات التنمية، وفق البيان.