كتبت- منال المصري:

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا إلى 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025 مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024 .

وجاء بيان الجهاز اليوم، تزامنا مع استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي ملك إسبانيا " فيليبى السادس "، كما سيعقد خلال هذه الزيارة منتدى الأعمال المصرى الإسبانى بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

بينما تراجعت قيمة الصادرات المصرية لاسبانيا بنحو 11% إلى 712 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025 مقابل 803.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 ارتفعت قيمة الواردات المصرية من إسبانيا 2.4% إلى 802 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 782.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى إسبانيا خلال النصف الأول من 2025

1. أسمدة بقيمة 105 ملايين دولار.

2. ملابس جاهزة بقيمة 102 مليون دولار .

3. خضروات وفواكه بقيمة 73 مليون دولار .

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 60.4 مليون دولار.

5. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 42.7 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من إسبانيا خلال النصف الأول من عام 2025

1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 133.9 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة كهربائية وآلية بقيمة 105.6 مليون دولار.

3. سيارات وجرارات بقيمة 74.3 مليون دولار.

4. منتجات الصيدلة بقيمة 61 مليون دولار.

5. حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 47.4 مليون دولار.

الاستثمارات بين الدولتين

وقد بلغت قيمة الاستثمارات الإسبانية في مصر 61.4 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2024/ 2025 مقابل 62.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2023/2024 .

بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في إسبانيا 28.9 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2024 / 2025 مقابل 38.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2023/2024 .

تحويلات المصريين

وارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين في إسبانيا 16% إلى 21.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 18.9 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما زادت قيمة تحويلات الإسبانيين العاملين بمصر 25% إلى 4.9 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 3.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

و سجـــل عدد سكـان مصـــر 108.1 مليـــون نسمـــة خلال سبتمبر 2025 ، بينمـــا سجــــل عــدد سكان إسبانيا 47.9 مليون نسمة خلال نفس الفترة .