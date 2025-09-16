كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 40 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الثلاثاء 16-9-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3297 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4239 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 4945 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5652 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 39560 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 56520 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 175777 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 282600 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.17 % إلى نحو 3685 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.







