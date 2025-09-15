كتبت- أمنية عاصم:

قال على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة خاطبت هيئة الدواء المصرية بطلب عاجل لبحث مشكلات شركات الأدوية، سواء من خلال زيادة أسعار الدواء بنسبة 10% أو تخفيض الرسوم الخدمات المفروضة على الشركات من قِبل الهيئة .

وأضاف عوف، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الهيئة لم تستجب للطلب وتجاهلته بشكل كامل، موضحًا أن رئيس الهيئة "لا يستمع إلا لوجهة نظره فقط"، وهو ما يتسبب في أزمات متكررة بقطاع الدواء.

وتفرض هيئة الدواء المصرية على شركات الدواء رسوم خدمات تصل لخمسة أضعاف التكلفة الفعلية للخدمات؛وفق تصريحات سابقة رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية لمصراوي.

وأشار رئيس الشعبة، إلى أن رفع الأسعار بنسبة 10% كافي لتمكن شركات الدواء من مواجهة الزيادات الطارئة على مدخلات الإنتاج.

وأكد أنه في ظل تجاهل الهيئة، سيتم رفع مذكرة تفصيلية لرئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل لبحث حلول عاجلة للأزمة.

اقرأ أيضًا:

أسعار الفائدة تنخفض 5.25% منذ بداية العام.. كيف يتأثر قطاع التأمين؟

5 نصائح لحماية بياناتك الشخصية في محفظتك الإلكترونية