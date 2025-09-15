إعلان

شعبة الدواء: رفع مذكرة لرئيس الوزراء بعد تجاهل هيئة الدواء مطالب الشركات

01:48 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

ادوية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

قال على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة خاطبت هيئة الدواء المصرية بطلب عاجل لبحث مشكلات شركات الأدوية، سواء من خلال زيادة أسعار الدواء بنسبة 10% أو تخفيض الرسوم الخدمات المفروضة على الشركات من قِبل الهيئة .

وأضاف عوف، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الهيئة لم تستجب للطلب وتجاهلته بشكل كامل، موضحًا أن رئيس الهيئة "لا يستمع إلا لوجهة نظره فقط"، وهو ما يتسبب في أزمات متكررة بقطاع الدواء.

وتفرض هيئة الدواء المصرية على شركات الدواء رسوم خدمات تصل لخمسة أضعاف التكلفة الفعلية للخدمات؛وفق تصريحات سابقة رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية لمصراوي.

وأشار رئيس الشعبة، إلى أن رفع الأسعار بنسبة 10% كافي لتمكن شركات الدواء من مواجهة الزيادات الطارئة على مدخلات الإنتاج.

وأكد أنه في ظل تجاهل الهيئة، سيتم رفع مذكرة تفصيلية لرئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل لبحث حلول عاجلة للأزمة.

اقرأ أيضًا:

أسعار الفائدة تنخفض 5.25% منذ بداية العام.. كيف يتأثر قطاع التأمين؟

5 نصائح لحماية بياناتك الشخصية في محفظتك الإلكترونية

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

على عوف اتحاد الغرف التجارية شعبة الأدوية هيئة الدواء المصرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

اختفاء صادم داخل المتحف المصري.. أين ذهبت الأسورة الذهبية الملكية النادرة؟
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
تراجع العقارات وحصان الاستثمار الأسود ورئاسة الأهلي.. أبرز تصريحات ساويرس
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم
بعد نقله للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور وتدخل طبيب الأهلي