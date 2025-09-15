إعلان

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين

01:24 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

سعر الذهب

background

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 7 جنيهات، بمنتصف تعاملات الاثنين 15-9-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3263 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4195 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 4895 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5594 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 39160 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 55940 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 173973 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 279700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.05 % إلى نحو 3644 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

