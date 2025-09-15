إعلان

أرباح "دومتي" تتراجع 94% إلى 14.6 مليون جنيه في النصف الأول من 2025

12:00 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

مقر شركة دومتي للصناعات الغذائية

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية-"دومتى" انخفاض صافي الربح النصف الأول من 2025 بنسبة 93.9 % إلى نحو 14.6 مليون جنيه مقابل 241.06 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من 2024؛ وفق افصاحها للبورصة المصرية.

وتراجع صافي المبيعات بشكل هامشي 3% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 4.25 مليار جنيه مقارنة بـ 4.34 مليار جنيه عن النصف الأول من 2024.

كانت دومتي أرجعت في وقت سابق تراجع الأرباح إلى أثر انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار وتراجع المبيعات وارتفاع تكلفة التشغيل.

وتأسست شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي) عام 1990. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2015. ومتخصصة في في صناعة الأغذية ومنتجات الألبان مع التركيز على الأجبان البيضاء و العصائر، حيث تقوم بإنتاج باقة متنوعة من المنتجات الغذائية والألبان والأجبان والعصائر بمختلف نكهاتها – المتوفرة في قرابة 200 وحدة بيعية بما في ذلك منتجات علامتي دومتي وبرافو.

