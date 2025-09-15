إعلان

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

10:13 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025

أسعار مواد البناء

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين 15-9-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36973.76 جنيه، بزيادة 593.76 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39607.88 جنيه، بزيادة 446.34 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3986.17 جنيه، بزيادة 90.02 جنيه.

