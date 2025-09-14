هل ترتفع أسعار الحديد بعد فرض رسوم 16.2% على البليت والصاج؟

كتبت- دينا كرم:

تداولت وسائل إعلام محلية خلال الأيام الماضية أنباء عن إصدار الحكومة قرار بفرض رسوم تدابير وقائية مؤقتة على واردات منتجات البليت والصاج، بنسبة 16.2% ولمدة 200 يوم، على ألا تقل قيمة الرسوم عن 4613 جنيهًا للطن الواحد، وتثير هذه الأنباء تساؤلات حول تأثيرها المحتمل على أسعار الحديد في السوق المحلي، خاصة مع اعتماد بعض المصانع على استيراد البليت كمكون أساسي في عملية الإنتاج.

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، "لمصراوي"، إن تطبيق رسوم وقائية على البليت والصاج لن يؤدي إلى زيادات في أسعار الحديد الفترة المقبلة.

وأرجع الزيني ذلك إلى أن الحديد المنتج من الشركات المتكاملة وعلى رأسها حديد عز سيتم تثبيت أسعاره لمدة ثلاثة أشهر مقبلة وفقًا لإعلان الشركة.

لا يوجد تأثير على الأسعار

وأوضح الزيني أن المصانع المتكاملة مثل حديد عز والتي تستحوذ على نحو 80% من حجم الإنتاج في مصر، تعتمد على إنتاج البليت محليًا، وبالتالي لن تتأثر بالرسوم المفروضة على الواردات، مما يعني استقرار السوق خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن التأثير المباشر للقرار سيظهر في مصانع الحديد الاستثماري التي تعتمد بشكل أساسي على استيراد البليت، حيث ستواجه ارتفاعًا في تكلفة الإنتاج ولكن ليس من مصلحة هذه الشركات رفع الأسعار لأن هناك بدائل مثل حديد عز التي لم ترفع أسعارها.

وتابع الزيني أن المعروض الكلي من الحديد في السوق لن يتأثر بشكل كبير، في ظل وفرة الإنتاج لدى المصانع الكبرى المنتجة للبليت محليًا وسيطرتها على الحصة الأكبر من السوق.

وأظهرت بيانات رسمية تراجع إنتاج مصر من حديد التسليح خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 7% ليسجل 3.8 مليون طن مقابل 4.157 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة تباطؤ نشاط البناء، وفق "اقتصاد الشرق".

كما تراجعت المبيعات المحلية من حديد التسليح بنسبة 3% لتبلغ 2.965 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، مقارنة بـ3.058 مليون طن في الفترة المماثلة من 2024.

ويضم قطاع حديد التسليح في مصر 14 مصنعاً، أبرزها حديد عز، بشاي للصلب، السويس للصلب، وحديد المصريين.

اقرأ أيضًا:

بعد طلب الصندوق.. هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل؟

البورصة تدرس إدخال نظام تداول جديد .. كيف يساهم في جذب استثمارات أجنبية وعربية؟