كتب- أحمد الخطيب:

ارتفعت أسعار الطماطم، والفلفل، والخيار، والكوسة، والليمون البلدي، والكانتلوب، خلال تعاملات اليوم الأحد 14-9-2025، بينما انخفضت أسعار البصل الأبيض، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 جنيهات و12.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و9.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و11.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 6 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة 5جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و45 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و22 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

التفاح المصري يتراوح بين 25 و40 جنيهًا.