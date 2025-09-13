وزيرة التخطيط: 4.8 مليار جنيه استثمارات حكومية بقنا ضمن خطة 2025/2026

كتبت- منال المصري:

قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة قنا لتعزيز جهود التنمية بالمحافظات في مختلف القطاعات تبلغ 4.8 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2025/2026.

جاء ذلك، وفق بيان الوزارة اليوم، خلال الزيارة التي تقوم بها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمحافظة قنا، لتفقد عددٍ من المشروعات التنموية، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة، من أجل تحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة بجميع قطاعاتها، مع تحديد أولويات تنفيذ تلك الأهداف، ورسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي وتحديد الرؤية والاستراتيجيات.

كما تأتي الزيارة في إطار الاحتفال بمرور 80 عامًا على تأسيس منظمة الأمم المتحدة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن محافظات الصعيد تشهد طفرة تنموية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في ظل تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أسهمت في دفع جهود التنمية خاصة في المناطق الريفية بصعيد مصر.

وأشارت إلى أن محافظة قنا شهدت تحسنًا في العديد من مؤشرات التنمية بين عامي 2018 و 2024، لما تتمتع به من مميزات تنافسية وفرص استثمارية.

ونوهت الوزيرة بأن المؤشرات التنموية تعكس تحسن ملحوظ في التغطية بالمرافق والخدمات في كلا من الريف والحضر، فارتفعت خدمات الطرق من 25% عام 2018 إلى 62% في 2024، والتغطية بخدمات الصرف الصحي في الريف من 6% إلى 65%، وفي الحضر من 86% إلى 95%، والإشغال في المناطق الصناعية من 14% إلى 46%.

كما انخفضت نسبة الأمية من 25.10% عام 2018 إلى 19.30% في 2024، وانخفضت البطالة من 11% إلى 4.10%.