انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 12-9-2025، بينما ارتفعت أسعار الكابوريا، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 76 و80 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و125 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 80 و240 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيهًا.