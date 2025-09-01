مصر تتصدر المركز الثاني عالميًا في تصدير السمك البلطي لعام 2024

كتبت- دينا كرم:

تصدرت مصر المركز الثاني عالميًا في تصدير السمك البلطي الطازج أو المبرد (باستثناء الأحشاء وشرائح الأسماك) لعام 2024، بحصة سوقية بلغت 20% من صادرات العالم، بقيمة 9.4 مليون دولار وكمية 17 ألف طن في عام 2024.

ووفق بيان المجلس التصديري للصناعات الغذائية، حققت مصر معدلات نمو متميزة، حيث حققت معدل نمو سنوي في القيمة من عام 2020 إلى عام 2024 بنسبة 2%، كما حققت معدلات نمو سنوي في الكمية من عام 2020 الى عام 2024 بنسبة 12%.

وأشار بيان المجلس إلى أن أكبر 8 أسواق استوردت السمك البلطي في 2024، هم الإمارات في المركز الأول بقيمة 5.691 ألف دولار بنسبة 61%.

وفي المركز الثاني الكويت بقيمة 1.430 ألف دولار، بنسبة نمو بلغت 15%، وفي المركز الثالث قطر استوردت بقيمة 796 ألف دولار بنسبة نمو 8%.

وجاء في المركز الرابع تونس بقيمة 724 ألف دولار، بنسبة نمو بلغت 8%، وليبيا في المركز الخامس استوردت بقيمة 320 ألف دولار بنسبة نمو 3%.

كما جاء في المركز السادس البحرين بقيمة 307 ألف دولار بنسبة نمو 3%، بينما في المركز السابع كندا بقيمة 55 ألف دولار وبنسبة نمو 1%، وفي المركز الثامن والأخير الأردن بقيمة 53 ألف دولار بنسبة نمو 1%.

وأشار البيان إلى أن هذه الدول تمثل 100% من إجمالي صادرات مصر من هذا المنتج في 2024، مما يعكس ثقة المستوردين في جودة المنتج المصري.

وتابع البيان أن استمرار هذا النمو يعكس تنافسية مصر عالميًا ويعزز فرصها في التوسع بأسواق جديدة.